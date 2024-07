Ehitustööd sulgesid nädalaks rongidele Balti jaama

Edelasuuna rongidele on järgmise nädala esmaspäeva lõpuni lõpp-peatuseks Tallinn-Väike.

Esmaspäevast on Balti jaam Paldiski maantee viadukti ehitustööde tõttu rongiliiklusele suletud ning reisirongide Tallinna alg- ja lõpp-peatus on Lillekülas, Kitsekülas ja Tallinn-Väike jaamas. Muudatused vältavad nädal aega ning lõpevad järgmisel esmaspäeval. Viljandist väljuva rongi lõpp-peatus on nädal aega Tallinn-Väike.