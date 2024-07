Muusikut ja endist Viljandi abilinnapead Tonio Tamrat tuli ära saatma mitusada inimest

Videote kaudu jõudis leinajateni Tonio Tamra ise, kes õpetas aida suure saali ekraanile kuvatud humoorikas videos jänest nülgima, imiteeris viiulimängu ning dirigeeris ise enda kirjutatud teost "Quo vadis" sümfooniaorkestrile ja koorile. Just seda teost pidas ta enda loodutest parimaks.

Tonio Tamra on kolmel korral saanud Viljandi kultuuripreemia. Alates 2004. aastast oli ta Eesti muusika- ja teatriakadeemia auliige, talle on antud Tartu ülikooli aumärk, ta on võitnud Eesti sümfooniaorkestrite liidu aastapreemia ning Kultuurkapitali aastapreemia Viljandi muusikakoolile uue näo loomise eest. Tamra oli ka sümfooniaorkestrite liidu auliige, pälvis Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi aasta looja auhinna ning Kultuurkapitali aasta teo auhinna tegevuse eest üldtantsupeo muusikajuhina.