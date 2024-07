Parim sõudenelik jääb nädalaks Viljandisse olümpiavormile viimast lihvi andma

"Päris kõva tuuli oli," tõdes Poolak, kui meeskond sõudeellingu ääres pärast võitu ning jahutustiiru paadi peatas. "Tuule pärast väga lihtsalt see sõit ei tulnud, aga meil oli treeningülesanne ka, et kogu aeg täiega ei pane," märkis ta.

See tähendab, et päris olümpiavormi Viljandi järve äärde kogunenud pealtvaatajad veel küll ei näinud, aga nagu Poolak selgitas, oli ülesanne seesugune, et 1250 meetrit sõuti võistlustempos, siis 500 meetriks võeti tempo alla ja lõpus tehti spurt. "See oli vajalik, et meid mitte liialt üle koormata selle kahe kilomeetri sõiduga."