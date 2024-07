PRIIT TOOBAL Eesti 200 ja Kristina Kallas lähevad jõuga maagümnaasiume sulgema

Meedia noppis tehtud analüüsist peamiseks uudiseks teadmise, et liiga palju pannakse raha betooni ja vähe inimestesse ehk palkadesse. Ausalt öeldes pole ma kindel, kas selleks oli vaja akadeemikult analüüsi tellida, usun, et see teadmine pidanuks ka haridus- ja teadus- ning rahandusministeeriumil endal olemas olema, aga see selleks. Vahel on vaja, et tõe ütleks välja keegi kõrvalseisja, siis usutakse rohkem.