Kodukohvikud kujunesid vahvateks hoovifestivalideks

Vana Küti kohviku perenaine Hanna Lõhmus tähendas, et abis on kogu pere, kes on Eesti eri otstest kokku sõitnud. See oli justkui natuke nende rabarberilimonaad, mille valmistamiseks oli osa rabarbereid kohapealt, osa aga jõudnud Sudiste metsade vahele Tallinna kaudu Hiiumaalt.

Lõhmus rääkis, et kohviku seadsid nad üles nüüd kolmandat aastat ja kõik sai alguse sellest, et valmis grillimismaja. Siis tulid lapsed ja ütlesid, et nüüd tuleb kodukohvik teha. Seekordne uuendus taluhoovis oli välikemps ja oluline oli see Lõhmuse sõnul asjaolu tõttu, et külalised saavad seda kasutada, aga kohviku tulust loodetakse selle ehituskulu katta. Selle tarbeks oli kavas tuhat eurot teenida, ent kui arvestada, et menüü oli mahukas ja juba mullu väisas neid umbes 400 külalist, tundus eesmärk täiesti tehtav.