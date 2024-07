TRIIN LOIDE "Riigil on ikka ropult raha!"

Etteruttavalt võib öelda, et tehniliselt kindlasti on, kui palgata lahendusi tegema kompetentne firma, mitte sõbra abikaasa esimesest abielust pärit poeg, kes lubab odavalt ära teha. Sellest, kuidas meie digilahendused ning nendeni jõudmine lausa nutma ajab, võib aga teine kord kõnelda. Ning juriidiline külg peaks samuti olema hõlpsasti lahendatav. Kuigi Jaak Aaviksoo sisuline hariduspoliitika analüüs osutas, et riigikogu ei tea millestki suurt midagi ega saagi teada, siis seadusloomega on ta üldiselt enam-vähem siiski võimeline tegelema.

Kasutegur on transpordi keskkonnal olemas, kuigi palju sõltub sellest, kas valmistatakse järjekordne käkerdis, mis näeb välja nagu aastast 2006 ning mille kasutusmugavus on veel hullem. Praegust peatus.ee keskkonda olen paar korda üritanud kasutada ning jõudnud järeldusele, et pigem kõnniks ma sihtkoha poole kompassi abil, nii et rohkem ei ürita. Kui ma saaks äpile öelda, et hakkan teisipäeval kell 17 liikuma sooviga kolmapäevaks näiteks Kärdlasse jõuda, seepeale saangi ühe klõpsuga piletid ostetud ning ehk isegi hotellisoovitusi – noh, miks ka mitte. Kellelegi sellest ehk kasu on, kuigi ise eelistan siiski omal käel käigu-pealt-vaatame-lahendusi.