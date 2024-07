Jaak Raie, haridus- ja noorteametis (HARNO) töötab rohkem inimesi kui mõnes ministeeriumis. Mitu töötajat kärpemaratoni käigus koondate?

HARNO on selliselt komplekteeritud, nagu ministeerium meile ülesandeid annab. Meid on 370 inimest. Meie kõige suurem üksus on Rajaleidja, mis koosneb logopeedidest, eripedagoogidest ja psühholoogidest. Kõige suurem üksus paikneb üle Eesti ja seal on 130–140 inimest, sõltuvalt hooajast või vajadusest. Ülejäänud suuremad üksused on seotud eksamite ja uuringute keskuse ja Erasmuse ülesannetega.