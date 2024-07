Käsitööhuvilisi tuli Viljandi laagrisse perekondade kaupa nii Ühendriikidest kui Šveitsist

Sel korral on kultuuriakadeemia korraldatavas laagris osalejaid küll paari eelmise aastaga võrreldes pisut vähem, kuid meeleolu tundus neljapäeva pärastlõunal Vilma majas olevat sellest hoolimata lõbus ja tegus. Lisaks üksinda Viljandisse tulnud käsitööhuvilistele on tee laagrisse leidnud tavatult palju sugulaste seltskondi, neid on koguni viis. Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsini sõnul on see väga tore juhus.