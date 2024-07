Kui Vallas rahvakultuuri keskuse tantsujuhtide kursusel õppis, pani ta punasesse märkmikku kirja mõtteid, mida ta tahaks tantsujuhina teha. "Need olid noore alustaja hullud ideed, mis tuli enne kirja panna, kui meelest ära lähevad," ütleb ta ja lisab, et tantsijale uue repertuaari pakkumise soov on tulnud sellest, et nii tantsija kui tantsujuhina tundus kohalikku, Mulgimaa repertuaari vähevõitu. Nüüd on seda juurde loodud. "Et oleks uut ja vana kõrvuti. Folklooripärand seotud uue autoriloominguga.”