Suurmehe mõistatus. Kas DNA lahendab saja-aastase saladuse?

Südasuvisel lämbel õhtupoolikul on Pilistvere surnuaia puude varjus meeldivalt jahe. Hauasamba juures seisab suurt kasvu tugev mees, Eesti Leegioni pildiga T-särk seljas, habe palmitsetud, lihaselised käed tätoveeringutega kaetud ja kaelas helkimas hõbedased viikingiehted. See mees on Kalle Vilms. Tema süles on väike heledapäine lapselaps Rasmus. Kalle Vilmsi vanavanaisa oli Jüri Vilmsi kõige noorem vend Juhan. Kalle Vilms on see, kes algatas plaani välja kaevata hauda pandud säilmed, et lõppude lõpuks kindlaks teha, kas on tegemist tema sugulasega.