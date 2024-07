Olümpia tõttu takerdunud poifirma töö tõi Eesti sõudemeistrite selgitamise taas Viljandisse

Eesti sõudeliidu peasekretär Robert Väli tunnistas, et tegelikult oleksid pidanud selle aasta meistrivõistlused olema Ida-Virumaal Aidu veespordikeskuses, kuhu on juba aastaid rajatud sõudekanalit. Paraku ei saanud see ka tänavu lõplikult valmis, sest rahvusvaheline ettevõte, kes oleks pidanud paigaldama poiread, mis eraldavad sõudestaadioni radu, on tihedalt seotud Pariisi olümpiamängude korraldamisega ega jõua Eestisse enne sügist.