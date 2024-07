Teisipäeval koristati Auksi-Kooli talus kuuerealist taliotra sordist "SY Baracooda". Veel on koristada "Jakubuse" sort.

Kui muidu on vilja hakatud koristama augusti alguses, siis tänavu on põllusaadused eriti varakult valmis. Viljandi külje all paikneva Auksi-Kooli talu peremees Ando Adamson võttis taliodrapõllu juba teisipäeval ette.