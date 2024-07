Kahekordse maailmameistri treeningpaika ähvardas inkassonõue

Kondor Fight Club on raskes seisus olnud ligemale kaks ja pool aastat. Raskused said alguse siis, kui üks põhitoetajatest pankrotti läks, ning on süvenenud aasta-aastalt tõusnud üürihindade tõttu. "Oleme igal kuul olnud valiku ees, kas katta treenerite elementaarsed elamiseks vajalikud kulud või maksta ära saali üür," on kirjutatud klubi Facebooki lehel.

Klubi eestvedaja ja treener Ringo Tipp sõnas, et seni on hakkama saadud tänu ettevõtete pistelistele toetustele. “Oleme iga kuu meeletu peavaluga suutnud asja hoida piiri peal, nii et meid ei ole päris välja visatud, aga see pole lihtsalt jätkusuutlik, kui kogu aeg on kirves kuklas," rääkis ta.