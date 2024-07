Villa Dolli valmimine leevendab Viljandis luksuskorterite defitsiiti

Villa Dolli korterite müügiga tegeleb Lahe Kinnisvara Viljandi esinduse juht Karin Lapp. Ta ütles, et ehkki hinnad on kallid, on väga heas asukohas ning hästi läbimõeldud planeeringu ja viimistlusega korteritele Viljandis turg siiski olemas. "Köidab, kui on midagi uut ja teistsugust, mida mujalt ei saa. Oluliseks on muutunud ka elukeskkond ja arhitektuur, ainult siseviimistlust luksuskorterite puhul ei vaadata."