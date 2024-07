Kahes maakonna otsas peetakse nädalavahetusel Eesti esiartistidega suurpidusid

"Programm on tihe," tõdes Põhja-Sakala kultuurikeskuse kultuuritöötaja Sirje Fedjuk, kes reedel ja laupäeval Võhma linnapäevi veab. Päevastest tegemistest tõi ta välja lasteetenduse "Lotte", mida saab vaadata tasuta. Samuti leiab aset kahepäevane Kesk-Eesti laat, kuhu neljapäevaks oli end kirja pannud 82 müüjat. Fedjuki sõnul on see ilus hulk, eriti kui arvestada, et on suve keskpaik. Hooajast lähtudes pidi ka esinejad imevarakult kinni panema, et endale meelepärane programm koostada. Näiteks esinevad reedel Võhmas Mait ja Mikko Maltis ning Villemdrillem, laupäeval annab kontserdi Alika Milova ja seejärel Stefan.