Meteoroloogia selts otsib aasta ilmasündmust

Vastates küsimusele, miks ei võetud ajaliseks aluseks tervet kalendriaastat, vaid sätiti ilmasündmuste valimine periood kahe aasta peale ehk suvest suveni, tõdes Post, et loodus ei tea, kuidas inimesed on kalendri sättinud.



«Loogika on selles, et külma ilma nähtused mahuksid ikka samasse sesooni, seepärast ei saa teha poolitamist talvele,» selgitas ta. «Sooja aastapoole nähtustest on ajaliselt kõigepealt näiteks hilised lumed ja öökülmad ning kevadine kuivus. Need jäävad kõik enamasti enne jaanipäeva. Südasuvised nähtused ehk äikesetormid, suured rahed ja trombid esinevad enamasti pärast jaanipäeva. Seepärast ongi loogiline jaotus suvise pööripäeva läheduses.»



Eesti meteoroloogia selts on 2018. aasta 23. märtsil Tallinnas asutatud ilmast ja kliimast huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Eesti teaduste akadeemia hõlma all asuva looduseuurijate seltsi juures.



«Igasuvine ilmahuviliste kokkutulek on seltsi kõige suurem sündmus, aga saame kokku ka 23. märtsil meteoroloogiapäeval. Selts loodigi sel päeval,» ütles Post. «Meil on aktiivne terminikomisjon, kes toimetab ilma ja kliima terminitega. Oleme nõus tulema jagama ilma- ja kliimateadmiste tarkusi. Seltsi eesmärk on Eestis ilma ja kliimaga süvitsi tegelevad inimesed kokku tuua.»



Post lisas, et seltsil on praegu poolsada liiget ja sinna võib astuda igaüks, kellel on suur ilmahuvi. Seltsi juhatus vaatab avalduse läbi ja kinnitab.