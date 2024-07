ELERIN TETSMANN Metsa eksimine ei ole sugugi häbiasi

Metsa minekuga on nii, et minul on suvel varustus kogu aeg auto pagasiruumis kaasas: kummikud, putukatõrje, peakate, vesi ja valge ämber. Nüüd küsite ehk: "Elerin, mis värk selle valge ämbriga on?" Nimelt maastikuotsingutel täheldatakse, et just valget värvi esemed on looduses, seejuures nii õhust kui maalt vaadates, praegu kõige paremini märgatavad. Metsa eksinute arv aga ei tundu kuidagi vähenevat ning juhtumid on iga aastaga pigem sagenenud.