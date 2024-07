JUHTKIRI Vesi lagunenud riigieelarve ahjus

Praeguseks teame, et riigil ehk siis tegelikult meil endil tuleb leppida pingule tõmmatud püksirihmaga päris mitmel aastal. Tulevane peaminister rääkis kolmapäeva pärastlõunal, et uus valitsus on võtnud hoiaku, et mitmesuguseid kärpeid tehakse aastatel 2025–2027. "Kärbime teenistujaid ja halduskulusid, kuid me ei kärbi võimeid!" kuulutas Michal pressikonverentsil ning jättis targu selgitamata, kuidas selline vägitükk täpselt õnnestuma peaks.