Linn teab Lääne tänava lombimure lahendust, aga tõrgub selle eest üksinda maksmast

Mais sai Viljandi suurima ühistu juhatuse esimees Kalle Edula Eesti Keskkonnateenustelt teate, et ühistu olmeprügi jäeti lepingu rikkumise tõttu viimata. Nimelt ei pääsenud prügivedaja konteineriteni, sest ees lainetas vesi. "Lumehelbekesed on tööle võetud," kirus Edula. Ta suhtles ka prügifirmaga ja läks klienditeenindajaga telefoni teel tülli, aga sinna see lugu esialgu jäi.

Ühistule kuuluvad konteinerid jäid tühjendamata ka 20. juunil ning ühistule anti teada, et too rikub prügiveo lepingut, sest lombi tõttu ei pääse konteineritele ligi. Kalle Edula sõnul on aga konteinerite kord nädalas tühjendamine ühistule hädavajalik, sest kaht nädalat see olemasolevate mahutitega välja ei vea. Konteiner jäi aga tühjendamata ka 30. juunil.