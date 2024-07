Ta küsitles elanikke, et välja selgitada, kas tegu on õige infoga, ning sai kinnituse, et Jakobsoni tänava elanikud on siiliperet seal kandis toimetamas näinud. Piirkonnapolitseinik sai täna lõuna ajal teate kahtlustavatest kiusajatest. Lastega vesteldi ja selgus, et nad ei tahtnud siili kiusata, vaid teda hoopis üle tee aidata.