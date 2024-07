"Kogudus ei pea mõistlikuks hauasäilmete väljakaevamist," rääkis otsusest koguduse juhatuse esimees Karl Pruun. Ta toonitas, et kogudus ei ole ajaloo uurimise vastu. "Meie hinnangul on aga Jüri Vilmsi puudutavat infot olnud võimalik kätte saada nii Soomest kui Rootsist viimased 30 aastat ilma piiranguteta, aga Eesti ajaloolased ei ole seda teinud. Ja kui nad seda teinud pole, siis kõlab väheusutavalt, et pärast haua lahtikaevamist järsku ajaloolastel mingi huvi tekib."