Kinnisvaraturg jõudis ostjate kätte. Müüjad on veel teisel planeedil

Pindi Kinnisvara müügipartneri, üle 20 aasta kinnisvara alal töötanud Peep Soomani tehtud analüüsist selgub, et Viljandis müüki pandud ja tehingusse jõudnud korterite hinnas haigutas mais 550-eurone vahe. See võib viidata olukorrale, et uusarendusi on turule tulnud, aga tehingud on tehtud järelturul suhteliselt väikse ruutmeetri hinnaga.