FARIŠTAMO ELLER President, peaminister, kliimaminister, riigikogu. Kas kõik kardavad RMK-d?

Mis hoidis sel jõudmast sisuliselt kõigi väljaannete esikaantele? See on ju meie mets. Ja kui soovite – see on meie raha, mille RMK vasakule pani. Nüüd aga kasutab RMK kommunikatsiooniosakond meie metsa mahalõikamisest saadud raha, et ilumula ajades oma käed puhtaks pesta.

Teadmine, et rahamasin RMK on rahva tagant aastaid varastanud, levib. Või kuidas riigi vara salajaste lepingutega väikesele ärimeeste grupile odavamalt mahamüümist teisiti kui varastamiseks nimetada? Riigikontroll näitas, kuidas RMK on seadust rikkunud. Ta ütleb sõnaselgelt: "Kuigi metsaseaduse ja selle alusel kehtestatud Vabariigi valitsuse määruse (vabariigi valitsuse 4. jaanuaril 2007. aastal välja antud määrus "Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord") kohaselt peab RMK tagama, et metsamaterjali müüdaks turuhinnaga, selgus auditi käigus, et kestvuslepingutega kokku lepitud hinnad olid auditeeritud perioodil 2017–2022 oluliselt madalamad avaliku enampakkumise hindadest – RMK müüs kestvuslepingutega puitu kuni 30 protsenti madalama hinnaga. Audit näitas, et RMK ei andnud auditeeritud perioodil ega anna ka praegu eelist nendele ettevõtetele, kes pakuvad kestvuslepingute läbirääkimistel teistega võrreldes paremat hinda. Pakkumised, mis ületavad pakkumiste keskmist kaalutud hinda rohkem kui 15 protsendi võrra, kas lükatakse tagasi või vähendab keskus pakutud hinda 15 protsendi võrra."