Plats otsustati Linnaelule anda tasuta sellepärast, et see, mida mittetulundusühing linnaelanikele pakkuma hakkab, on samuti tasuta ja vabalt kättesaadav. "Erinevalt söögipakkujatest ei teeni nemad tulu," ütles Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov.