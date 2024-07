Korraga kaht kooli ehitanud ja juhtinud Tonio Tamra uuendas kogu Eesti muusikaharidust

Algul Tamra keeldus. Barkalaja sõnul viidates sellele, et tahab olla lojaalne muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) rektorile. "Ta oli meeskonnamängija, kes viis tööd lõpuni," rõhutas Barkalaja. 2003. aastal said aga EMTA-s mõned suured tööd tehtud ja samal ajal teatas Tonio Tamra isa, pikaaegne Viljandi muusikakooli direktor Kalle Tamra, et soovib pensionile minna. Siis jooksid mõned võimalused ja juhused kokku.