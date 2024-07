Vastsündinud kassipoegade abistaja: nad on käinud minuga tööl, puhkusel ja pulmas

Viljandlanna Krislin Alert asutas suve lõpus sõpradega mittetulundusühingu Kitten Help, mis keskendub kassipoegade aitamisele. See on esimene seesugune Eestis. Et osa hoolealustest vajavad lutitamist, on nad abistajaga kaasas käinud nii pulmas, tööl kui suvelaagris.