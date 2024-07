Väikelaste mürgistusjuhtumid sagenevad just suvisel ajal

Samuti eksivad lapsevanemad ise, kui annavad näiteks D-vitamiini asemel äravahetamiseni sarnases pudelikeses olevat e-sigareti täitevedelikku või eeterlikku õli. Kui laps saadetakse suveks vanavanemate juurde, tuleb lapse ja vanavanemate ravimid eraldi hoida, et vältida nende segiajamist. Oder selgitab, et just hiljuti leidis aset juhtum, kus vanaema arvas lapsele andvat allergiaravimit, aga tegelikult pistis lapsele põske hoopis enda kanged ravimid, sest tabletid olid sarnased ja neid hoiti ühes pakendis.

Käes on grillipidude hooaeg ning kokku saavad suguvõsad ja sõpruskonnad. Suviste aiapidude korraldajatele soovitab mürgistusteabekeskus lihtsaid reegleid, mis aitavad juhuslikke mürgistusi ära hoida.

Kui läidate grilli süütevedelikuga, pange see pärast kasutamist tagasi lastele kättesaamatusse kohta. Kui kasutate toiduvalmistamisel äädikat, ärge jätke seda pudelit või klaasi laokile. Sama lugu on ka alkoholi ja nikotiinitoodetega, mis peaksid olema turvalises kohas. Ja viimaks – kui aiapeole saabuvad külalised, hoidke nende käekottidel ja üleriietel silma peal, sest nendeski peitub palju lapsele huvitavat. Tihti peidetakse joped laste eest selleks, et kaitsta taskus olevaid koduvõtmeid ja rahakotti. Tegelikult leidub seal lisaks põnevusele ka palju ohtlikku: sigaretipakk, mokatubakas või vererõhuravim.

Suvistele koosviibimistele ilmuvad ka sääsed, keda tõrjudes tuleb olla taktikaline ning säästa lapse tervist. Füüsiline kaitse – pikad riided ja sääsevõrk – peaksid olema esimene valik. Sääsetõrjevahendit kasutades tuleb aga silmas pidada, kas see sobib lastele, jälgida kasutusjuhendit ning vältida liialdamist.

Laste puhul on eriti tähtis, et sääsemürk ei sisaldaks DEETi ning oleks rullikuga peale kantav, et vältida mürkaine sissehingamist. Tõrjevahendiga kokkumääritud ihu tuleb õhtul seebi ja veega korralikult puhtaks pesta, vastasel juhul imendub mürkaine organismi.

Mürgistuskahtluse korral saab nõu ja abi, helistades mürgistusinfoliinile 16662.