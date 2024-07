Keskkonnaameti loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson tähendas, et hundi ründe kohta ametile infot laekunud ei ole. Küll oskas ta öelda, et Abja-Vanamõisa külas sai esialgse info kohaselt 3. juulil jalgrattaga sõitnud mees loomalt pureda. Ritson lisas, et keskkonnaametnik suhtles esmaspäeval, 8. juulil kahju saanud mehega. Mees oli juhtunut kinnitanud ning arvanud, et teda ründas koer.

Nuia jahiseltsi kuuluv Siim Kask tähendas, et ka tema oli juhtumist keskkonnaametnikuga rääkinud. Hunte on tema sõnul piirkonnas piisavalt palju ja neid on looduses nähtud, samas hulkuvaid koeri eriti pole, kuid talude juures on aina populaarsemad sildid, et alal on lahtine koer. Igatahes tähendas jahimees jalgratturi ründe kohta, et see on 90 protsenti koera käitumine. "Sõjaajal võib-olla ründas hunt inimest viimati," lausus ta.