Õpilased tänavad sotsiaalmeedias oma lahkunud õpetajat

Ta meenutas, et see oli bändi tund ning paar kuud oli õpitud ja harjutatud enda meelest vingelt funkima. "Oli teada, et tunni lõpus tulevad Tuulike ja Tonio (Tuul ja Toon ehk Wind & Sound) n-ö kontrollima, et kuidas siis Eesti esimesel koolinoorte pop-jazz bändil tundides edeneb. No tulitegi. Ja kõik oli tore ja rõõmus, kuniks sa pöördusid minu poole ja ütlesid, et jah, kõik on tore ja vahva, aga trummar ei toimi ikka üldse ja võib-olla peaks vahetama näiteks kellegi teise vastu, aga midagi peaks selles osas ette võtma. Ma tundsin end pehmelt öeldes sitasti, olin solvunud ja vihane ja teab mida veel. Aga järgmine päev pärast tunde koolis ning ka muusikakoolis läksin ja faking harjutasin. Ja ka järgmine päev samamoodi. Ja järgmine. Mu ema räägib mulle ikka lugu, kuidas ta siis jõululaupäeval mulle helistas, et kas ma tuleks varsti koju, et saaks jõululaua katta ja koos sööma hakata, ning ma vastasin, et à la "Jaa, kohe tulen, ma teen harjutuse lõpuni" ... Jaanuari alguses siis sai ka esimene esinemine tehtud, peale mida patsutasid õlale ja ütlesid: "Väga hea, nii võib sinust täitsa asja saada ju.""