Meie seast lahkus tunnustatud muusikategelane ja endine Viljandi abilinnapea

Viljandi abilinnapea kabineti ukse sulges Tamra enda järel tänavu märtsis. Veebruaris pidas ta linnavolikogu ees lahkumiskõne, milles tunnistas, et ei lähe enneaegsele vanaduspensionile, vaid pahaloomuline kõhunäärmekasvaja ei lase tal normaalselt tööd teha. Mais kirjutas Tamra, et on pühendanud end perekonnale ning teeb kõike seda, mida ta oma aktiivse tööelu ajal oma sõnul piisavalt teha ei saanud.