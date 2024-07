JUHTKIRI Sugugi mitte esimene juhtum

Praeguseks on direktor Juko-Mart Kõlar, kes eelmisel aastal palkas noore naise, kellele andis hiljem teada, et tema palkamise taga oli lootus isiklikke suhteid arendada, kohalt siiski tagasi astunud. On aga tähelepanuväärne, et seda otsust ei langetanud Tartu ülikooli juhtkond. Ka Kõlar leidis esialgu, et on igati õige mees oma kohal jätkama. Ja võib üsna kindel olla, et kui meedia poleks asja suure kella külge pannud ning ühiskonnas seepeale pahameeletorm lahvatanud, leiaks nii juhtkond kui Kõlar endiselt, et kõik ongi kõige paremas korras.