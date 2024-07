Eramaal prügistamismure lahendamine viib valla kohalike elanikega vastakuti

Abja Tarbijate Ühistu pöördus Mulgi valla poole murega, et avalikud pakendikonteinerid, mis aastate eest ühistu loal ühistu maale aiaga varjatud alale paigutati, on hakanud silma riivama, sest nende ümbrus on alatasa rämpsu täis. Ühistu juhataja Laili Lamp tõdes omavalitsusele saadetud kirjas, et kunagi taheti parkla juurest pakendihunnikud likvideerida ja nii paigutatigi konteinerid aiaga piiratud alale. Esialgu jäätmeveoga probleeme ei tekkinud. Nüüdseks on aga olukord muutunud ning nagu Lamp ütles, on kunagise kolme pakendikonteineri asemel neid reas juba kuus ja on näha, et pakenditoojad ei hoia enam kohta puhtana. Lamp oli palunud vallal konteinerid ühistu maalt ära viia ja paiga koristuse korraldada ning selle soovi oli vald lubanud täita.