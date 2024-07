Ugala teatri uue hooaja avalavastus sünnib koos Valmiera draamateatriga

Ott Kiluski "Cosmopolitan" räägib loo Andrewst, kes on pärit New Yorgist, ja Germanist, kes on pärit Venemaalt. Andrew on noor kosmopoliit, ilma juurte ja rahvuseta müügimees läänest, German aga endisest balletiartistist pensionär idast. Ühel kenal päeval reisivad nad Eesti ja Läti piiril asuvasse motelli. Nad ei tea mitte midagi teineteise olemasolust, nad ei tunne kohalikke keeli ega kombeid, nad mõlemad varjavad oma tegelikke eesmärke.