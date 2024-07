Ülikooli rektor ei pidanud kultuuriakadeemia juhiga töölepingu lõpetamist proportsionaalseks karistuseks

Tõenäoliselt on paljud teist jõudnud meediast lugeda Viljandi kultuuriakadeemias toimuva kohta. Kuna tegu on töösuhteid puudutava olukorraga, pole mul kahjuks võimalik jagada kogu asjassepuutuvat infot. Pean siiski vajalikuks selgitada juhtimisotsuse tagamaid.

Mul on südamest kahju, et peame ülikoolis taas tegelema juhtimisalase eksimusega, mille tagajärjel oleme kaotanud väga väärtusliku noore kolleegi.

Otsustasin, et Juko-Mart Kõlar saab oma teo eest ametliku hoiatuse. Ametlik hoiatus on ülikoolis tugeva kaaluga reaktsioon, muu hulgas antakse hoiatuse saajale ühemõtteliselt teada, et mistahes järgneva sobimatu tööalase käitumise korral on ülikoolil õigus tööleping üles öelda. Hoiatuse kasuks valiku tegemisel arvestati Juko-Mart Kõlari omaalgatuslikku ülestunnistust, selgesõnalist kahetsust, vabandusi ning arusaamist teo mõjust ja tagajärgedest. Kuna Kõlarile ei olnud varasemaid tööalaseid etteheiteid, ei pidanud ma töölepingu kohest lõpetamist proportsionaalseks karistuseks. Distsiplinaarkorras ametliku hoiatusega piirdumise taga olnud kaalutluste hulgas oli muu hulgas kinnitus nii kannatanud töötajalt kui ka tema Viljandi kolleegidelt, et tööalases suhtluses ei olnud Juko-Mart Kõlar kogu koos töötatud aja jooksul kordagi ületanud kollegiaalse suhtluse tasandit.