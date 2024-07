"Nägin lehes kuulutust ja kandideerisin. Dokumentide vastuvõtja vaatas mind küll väga pika pilguga, aga vastu ta need võttis. Imekombel osutusin valituks, kuigi neil oli üsna kindel kandidaat sellele kohale juba olemas," meenutab Siht. Ta usub, et tema kasuks rääkis meditsiiniline haridus, mille ta oli omandanud Viljandi haigla juures Tartu meditsiinikooli õdede kursusel. Ka toetasid teda varem omandatud sekretäri-masinakirjutaja oskused – arvutil kümne sõrmega kiiresti kirjutamisest on tal kogu elu palju kasu olnud. Lisaks raamatupidamiskursused ...