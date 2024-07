Jalgpalli ühisvaatamiseks Viljandis variante leiab, kui vaid tahtmist on

Nagu ütles Viljandi kesklinnas asuva spordibaari Kelm pidaja Joonas Saska, on seal kõiki kohtumisi näidatud algusest, alagrupimängudest saadik. "Meil ikkagi on rahvast, kurta kindlasti ei saa," lausus ta. Spordibaari eestvedaja avaldas lootust, et vahest tuleb veerandfinaalidega rahvast juurde. "Aga isegi alagrupiturniiri vaatamise vastu oli huvi suurem, kui olime arvanud," lausus ta.

Väga suurt huvi ta jalgpalli ühisvaatamise vastu siiski ei tähelda, seda enam, et suvi ongi baaris pisut rahulikum aeg. "Hea on see, et meil on rahvast ja melu on ka kindlasti," märkis Saska.