Taimi niidetakse mõlemast järvest igal aastal ning see ei ole ainult iluravi. "Eks see häiriv ole, kui mingid heinad ümber jala käivad," lausus Öövel naerdes. "Teisalt on see hea veekogu tervisele. Mõistlik oleks muidugi kõik ära niita, aga ressursid ei võimalda. Nii et teeme sedasi, et inimestel oleks mõnus ja mugav."