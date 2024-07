Peakorraldaja Urve Kass rääkis hiljutisel, viiendal Kärstna pargipäeval, et pargipäeva teema on alati lähtunud mõnest konkreetsest taimest ning selle üritusega soovitakse koguda raha, mida paigutada sinnasamasse parki. Just selleks otstarbeks korraldati tänavu ka lillekimbuoksjon. "Me tahame parki ilusaks teha, nii nagu 1904. aasta Walter von Engelhardti aiaplaani järgi olime," selgitas Kass.