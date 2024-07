Peremängul saab metsamooriga metsa minna, pesu nuiata ja dresiiniga sõita

Üks peremängu uus tulija on Halliste kirik, kus korraldajad soovitavad ära käia, et oma silmaga Jüri Arraku altarimaali näha ja kiriku must lagi üle vaadata ning ühtlasi proovida teada saada, miks lagi on must. Uudistajaid ootab ka Paudi matkarada koos metsamoor Riitaga, kes lubab nad viia ürgsesse metsa kell 14 ja 16.