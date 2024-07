Viljandi–Tartu–Viljandi marsruudilt Hispaanias pronksile. Viljandi võimleja tõi rühmaga maailmakarika etapilt üllatusliku medali

«Igal nädalal tuleb kilomeetreid umbes 770, kuus juba umbes 3080,» rääkis Laara ema Rita Jakovlev. «Tunde, mis Laara teel veedab, on võimatu kokku lugeda. Mis seal salata, osa koolitükke valmib bussis. Ja vahel saab seal ka kosutav uni tehtud, sest päevad on väga pikad. Siis kui teised tüdrukud on juba ehk voodis, jõuab Laara alles koju Viljandisse.»