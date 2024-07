Muusikapeo meeskond valmistub festivalidebüüdiks

"Rahvamuusikapidu ette valmistades saime liigijuhtidega möödunud aasta jooksul regulaarselt kokku ning nendel kohtumistel seadsime paika suvise eriprojekti kava ja tegime ka proove," rääkis Pihlap. "Iga liigijuht on kavasse lisanud just oma pillist ja kogukonnast lähtuvat repertuaari, mis teda eriliselt inspireerib. Kavas on tantsumuusikat, laule, vähem ja rohkem seatud pärimuslikke palu ning samuti on selles seoseid nii möödunud kui ka tulevase rahvamuusikapeoga."