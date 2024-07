Väärikat elulõputeenust vajavad üha nooremad inimesed

Ta märkis, et kui elulõputeenused on korraldamata, siis võibki ainus valik tunduda suremine. Hospiitsravi teenustega on võimalik aga tagada inimesele valutu elu lõpp. Koduhospiitsi teenus toetab inimese ja tema pere soovi elada ja lahkuda turvaliselt oma kodus.