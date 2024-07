Hoov tõmbab festivali käima

«Miks siia tulla? Aga sellepärast, et see on kindlasti Viljandi üks paremaid kogukonnafestivale,» lausus korraldajate nimel Villem Varik.

Esimesel õhtul on muusikaviktoriin, järgmistel kontserdid. Tema kinnitusel on programmist osavõtt tasuta ja oodatud on igas vanuses inimesed. Osa üritusi algab päeval, nii et passib ka perele. Sitkematele pidutsejatele jagub meelelahutust pühapäeva varahommikuni.