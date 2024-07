Festival ja sport muudavad ajutiselt Viljandi liiklust

Mõttefestival mõjutab liiklemist vanalinnas Tartu tänaval Tallinna ja Lossi tänava vahelisel lõigul. Läbipääs on tagatud Tartu tänava elanikele, kiirabile ja päästeametile.

5. juulil kella 8-st 7. juuli kella 14-ni on Sakala toimetuse esises parklas parkimine keelatud.

5. juulil kella 17-st on parkimine keelatud ka Tartu tänava Tallinna ja Lossi tänava vahelisel lõigul ning Grand hotelli ees parklas. 6. juulil kell 17 avatakse Tartu tänav tavapäraseks liiklemiseks, kuid eelnimetatud parkimiskeeld jääb kehtima kella 19-ni.

Korraldajad paluvad võimaluse korral vältida piirkonnas autoga liikumist, sest festivalialal liigub palju rahvast ning tegevused on toodud tänavale.

Triatlon toob liiklusmuudatusi 7. juulil. Siis on parkimine keelatud tänavatel ja teedel, mis jäävad võistlustrajektoorile. Need on Aasa tänav, Tartu tänav, Oja tee, Põltsamaa tee, Peetrimõisa-Peedi tee, Viljandi–Põltsamaa tee. Enne Kuudeküla tee risti teevad võistlejad tagasipöörde. Ringilt tagasi tulles liiguvad võistlejad Viljandi–Põltsamaa teel, Peetrimõisa–Karula–Kile teel, sealt tagasi Peetrimõisa, Peedi tee, Põltsamaa tee, Oja tee, Lepa, Roo ja Järve tänav.