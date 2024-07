Karlssoni lasteaeda asub vedama senine Viiratsi lasteaia õppejuht

Paavel on töötanud lasteaiajuhina üle 45 aasta, sellest Karlssoni direktorina 19 aastat, kusjuures pensionärina on ametis jätkanud peaaegu kolm aastat. Ta otsustas juba mõnda aega tagasi, et kui lasteaia uus hoone on avatud ja asjaosalised end seal sisse seadnud, siis on tal paras aeg puhkama minna ja direktoriamet uuele inimesele üle anda.