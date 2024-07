JUHTKIRI Kaks paari kummikuid

Lääne tänava suure kortermaja prügikonteinerid asuvad kõrvu avalike pakendikonteineritega ning pärast seda, kui korteriühistu konteinerite esist teelõiku remonditi, hakkas konteinerite ette aeg-ajalt tekkima suur lomp. Prügivedaja jätab nüüd vihmase ilmaga prügi viimata, sest lomp näib olevat ületamatu takistus. Ja väidetavalt asus selle peale ühistu kojamees ühistu olmeprügi puistama pakendikonteinerite ümber, mida niigi on pikka aega ühtelugu olmeprügiga rikutud. Tegi ühistu elanik seda siis karistuseks või protestiks või lihtsalt naiivsevõitu lootuses, et "Sealt ju ikka ära viiakse", on esialgu teadmata. Seejuures on prügi ühistu konteineritest probleemideta ära veetud aastaid – tee lihtsalt oli kaua nii viletsas seisus, et vihmavesi imbus aukudest ja pragudest kenasti pinnasesse.