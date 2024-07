Viljandi prügiskandaal sai alguse porilombist

Esimest korda juhtus see mais, kui Viljandi suurima korteriühistu Lääne 6 juhatuse esimees Kalle Edula sai prügivedajalt Eesti Keskkonnateenused teate, et ühistu olmeprügi jäeti lepingu rikkumise tõttu viimata. Nimelt ei pääsenud prügivedaja enda kinnitusel konteineriteni, sest ees laius vesi. "Lumehelbekesed on tööle võetud," kirus Edula. Ta suhtles ka prügifirmaga ja läks klienditeenindajaga telefoni teel tülli, aga sinna see lugu esialgu jäi.