Kinnisvara- või automüügikuulutusi sirvides leiab tihti lause, et müüakse armastusega valminud kodu või perele kalliks saanud autot. Ka kinnisvaramaaklerid on öelnud, et tihti kipuvad inimesed oma kodu müües emotsioonid hinna sisse arvutama. Ostjad jällegi ei taha võõra pere emotsioonide eest maksta ja tõenäoliselt matavad need üsna ruttu uue värvikihi alla.