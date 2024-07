Viljandlanna avas Tartus prantsuspärase kohviku

Rahulaan rääkis, et on väiksest saadik kodus vanematega süüa teinud ja pidustuste puhul pühendati peres kokkamisele alati mitu päeva. Kirg selle vastu on tal iga aastaga aina kasvanud ning seda on suurendanud reisimine ja erinevate toidukultuuridega tutvumine. "Reisile minnes vaatangi esmalt alati välja söögikohad, kus kindlasti käia tahan."