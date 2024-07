Marko Suurmägi Pool Männimäed liigub raekojaga konfliktikursil ehk Kuidas pääseda koju?

Viimasel linnavolikogu istungil andis linnavalitsus selgel sõnal mõista, et Männimäe tee päristeed – Männimäe tee ise on 1980. aastatest olemas üksnes planeeringutes ja kogu autoliiklus käib kortermajade ees – linn mingil juhul hooldama ja remontima ei hakka. Lahendus, mis ühistutele on välja pakutud, ei lahenda aga lõksuohus ühistute seisukohast midagi.